코로나19 대응 고려, 지자체 '합동평가 지표' 33개 조정

코로나 재확산 관련 8개 지표 평가 유예, 25개 지표 수정

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 코로나19 상황을 고려해 지방자치단체의 평가 부담을 줄이고 백신접종과 확산방지 등에 역량을 집중할 수 있도록 지방자치단체 합동평가 지표 116개 중 33개 지표를 조정한다고 23일 밝혔다.

이번 ‘합동평가 지표 조정’은 중앙재난안전대책본부회의 등에서 지자체들이 방역에 집중할 수 있도록 평가지표 조정을 건의해 이뤄졌다. 행안부는 지자체와 관계부처의 의견을 수렴하고 ‘지방자치단체 합동평가위원회 및 정부업무평가위원회’의 심의를 거쳐 33개 지표를 조정하기로 결정했다.

우선 행안부는 지자체 보건소 또는 감염병 담당자들이 방역 및 백신접종 추진으로 합동평가 진행의 어려움을 겪고 있는 점을 감안해 보건위생분야 등 8개 지표는 평가를 유예(평가 미실시)하기로 결정했다. 또한 코로나19 재확산으로 대면 및 현장업무 수행이 어려운 경우 등 평가환경 변화를 고려해 25개 지표에 대해서는 목표치를 하향 조정했다.

전해철 행정안전부 장관은 “지방자치단체가 코로나19 대응 및 백신접종 업무 등에 역량을 집결할 수 있도록 합동평가 지표 조정을 신속하게 추진하게 됐다”면서 “합동평가를 완화하더라도 주요 국정시책이 차질없이 진행되어 국민이 체감하는 성과가 창출될 수 있도록 지방자치단체에서 자체점검 등을 통해 철저히 관리해주길 당부한다”고 강조했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr