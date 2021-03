81억뷰 '핑크퐁 아기상어', LG 건강관리가전 장점 알린다

스마트스터디와 '건강관리가전 우리집을 부탁해!' 영상 제작

스타일러·워시타워·스팀 식기세척기·정수기·공기청정기·전기레인지 등 6종 소개

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자는 인기 동요 '핑크퐁 아기상어'를 활용해 LG 건강관리가전의 장점을 소개하는 '건강관리가전 우리집을 부탁해!' 영상을 제작했다고 23일 밝혔다.

영상에서는 핑크퐁 아기상어 캐릭터들이 노래에 맞춰 오브제컬렉션 스타일러·워시타워·식기세척기·정수기, 퓨리케어 360˚ 공기청정기 알파, 디오스 전기레인지 등 LG 건강관리가전 6종을 소개한다. 아기상어가 외출했다가 집에 돌아온 뒤 스타일러로 옷에 묻은 먼지와 세균을 제거하며 기뻐하거나, 엄마상어가 젖은 수건을 보송하게 말려주는 워시타워의 건조기에 만족하는 등의 내용이다.

핑크퐁 아기상어는 글로벌 콘텐츠 기업 스마트스터디의 대표 콘텐츠다. 이곳에서 제작한 핑크퐁 아기상어 체조 영상은 전 세계 유튜브 조회수 1위 콘텐츠로 최근 81억뷰를 돌파했다. LG전자는 친숙하고 재미 있는 방법으로 소비자에게 제품을 알리기 위해 핑크퐁 아기상어의 캐릭터별 개성과 LG 건강관리가전의 특징을 결합했다고 설명했다.

이 영상은 핑크퐁 국문 유튜브 채널과 페이스북·인스타그램, 모바일 핑크퐁TV앱 등에서 볼 수 있다. LG전자 공식 유튜브 채널과 네이버TV·페이스북, LG전자 멤버십 앱에서도 소개한다. LG전자와 스마트스터디는 이번 영상을 시작으로 가족 단위 고객을 위한 다양한 마케팅을 진행할 계획이라고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr