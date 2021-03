SKT 통신속도 가장 빨랐다…LGU+는 2관왕

英 오픈시그널 발표

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 전 세계에서 네트워크 속도가 가장 빠른 통신사에 이름을 올렸다. LG유플러스는 음성통화 애플리케이션 경험과 4G 가용성 부문에서 2관왕을 차지했다.

23일 통신업계에 따르면 영국 시장조사업체 오픈시그널이 주관한 '글로벌 모바일 네트워크 익스피리언스 어워즈 2021'에서 SK텔레콤은 네트워크 다운로드 평균속도 1위를 차지했다. 평균 속도는 74.9Mbps로 이는 3~5G 네트워크 다운로드 속도 전체의 평균값이다. 이전 수상업체인 캐나다의 텔러스보다 6.3Mbps 앞서고, 글로벌 통신사 평균인 23.6Mbps보다는 3배 이상 빨랐다.

LG유플러스는 2관왕에 올랐다. LG유플러스에서 음성통화 앱을 사용할 때 점수는 100점 만점에 83.3점으로 글로벌 통신사 중 가장 높았다. 이는 이전 수상업체인 일본 소프트뱅크가 기록한 83점보다 0.3점 높은 점수다. 또한 LG유플러스는 4G 가용성에서도 1위를 차지했다. 네트워크 업로드 평균 속도 조사에서도 스위스컴에 이어 세계 2위로 조사됐다.

이밖에 영상 경험에서는 일본 소프트뱅크와 T모바일 네덜란드가, 게임 경험에서는 소프트뱅크와 보다폰 네덜란드가 글로벌 최고 기업으로 선정됐다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr