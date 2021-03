경기도, 전국 최초 유기농식품 '원산지표시' 점검

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 국내 최초로 '유기농식품 원산지 표시' 점검에 나선다.

경기도는 이달 23일부터 다음 달 6일까지 도내 유기농식품 인증가공업체 173곳을 대상으로 '수입 유기농식품' 원산지표시 지도ㆍ점검을 실시한다고 밝혔다.

도는 특히 이달 25일부터 다음 달 1일까지 화성, 파주, 김포, 광주, 안성, 포천 등 6개 시에서 국립농산물품질관리원과 합동점검도 병행한다.

도는 최근 유기농식품 수입량 증가에 따라 부적합 제품 유통을 사전에 차단하기 위해 이번 점검을 실시하게 됐다고 설명했다.

식품의약품안전처 '유기농식품 수입현황'에 따르면 2015년 이후 수입량은 매년 증가해 2019년 수입량은 총 5만8259톤이다.

이번 점검 품목은 주요 수입 품목에 해당되는 곡류, 과일, 채소, 당(糖)류가공품, 다(茶)류, 커피류와 기타 시ㆍ군별 자체 계획에 따른 농수산물과 그 가공품 등이다.

각 업체가 취급하는 '유기농' 표시 완제품의 원료 원산지와 실제 구입(입고) 내역 일치 여부를 점검한다.

현행 '농수산물 원산지 표시에 관한 법률'은 원산지를 표시한 농수산물이나 그 가공품에 다른 농수산물이나 가공품을 혼합해 판매하다가 적발되면 7년 이하의 징역이나 1000만원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 규정하고 있다.

도와 시ㆍ군은 원산지표시 위반 업체에 대해 형사 고발조치 또는 과태료를 부과하고, 원산지표시 이행ㆍ변경ㆍ삭제 등 시정명령 사항이 제대로 지켜지고 있는지 지속적으로 점검할 계획이다.

안동광 도 농정해양국장은 "이번 '수입 유기농식품' 원산지표시 점검은 경기도가 처음 추진한다"며 "국민의 알권리 보장과 공정 거래질서 확립을 위해 불공정 행위가 적발되면 엄중 처벌하겠다"고 강조했다.

