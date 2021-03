[아시아경제 부애리 기자] 필리핀에서 코로나19 신규확진자가 처음으로 8000명을 넘었다.

22일 필리핀 현지 언론에 따르면 필리핀 보건부는 이날 8019명이 신규 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

누적 확진자도 67만1792명으로 증가했다.

보건부는 코로나19 확산을 막기 위해 추가적인 예방 조치를 취하고 가능한 집에 머무를 것을 국민들에게 당부했다.

필리핀 당국은 이날부터 2주간 1300만명 이상이 거주하는 수도 마닐라 지역과 인근 4개 주를 대상으로 예방 조치를 강화하기로 했다.

야간 통행금지가 실시되고, 모임은 10명까지 허용되며 실내 식사가 금지된다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr