[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 22일 오후 영등포구청 별관에서 개최된 영등포구장애인체육회 정기총회에 참석해 인사말을 했다.

채 구청장은 2021년 영등포구 장애인체육의 발전과 활성화를 위해 힘쓸 신규 부회장, 감사, 이사진에게 임명장을 수여, 장애인 체육인들이 건강하게 활동할 수 있도록 힘써 줄 것을 당부했다.

채현일 구청장은 "장애인체육 활성화에 앞장선 체육회 임원분들께 진심으로 감사드리며, 장애인 복지 증진을 통해 더불어 잘사는 탁트인 영등포 만들어가겠다"고 전했다.

