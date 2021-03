성윤모 장관 "규제혁신·핵심기술 지원해 로봇산업 육성"

산업부, '2021 로봇 미래전략 컨퍼런스' 개최

[세종=아시아경제 권해영 기자] 성윤모 산업통상자원부 장관이 글로벌 4대 로봇강국 진입을 위해 선제적 규제혁신 등으로 로봇산업을 적극 지원하겠다고 강조했다.

성 장관은 23일 코엑스에서 온오프라인으로 개최된 '2021 로봇 미래전략 컨퍼런스' 영상축사에서 "인공지능(AI), 빅데이터 기술 발전과 코로나19로 인한 비대면 요구로 다양한 분야의 로봇 수요가 폭발적으로 발생하면서 로봇산업의 대항해 시대가 열리고 있다"며 이 같이 밝혔다.

지난해에 이어 두 번째로 열린 이날 행사는 인간과 로봇의 공존이 일상화되는 시대에 우리 로봇산업이 나아가야 할 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 성 장관은 "글로벌 로봇 4대 강국 진입 목표를 달성할 수 있도록 선제적 규제혁신, 로봇 핵심기술 확보, 보급 확대 등 로봇산업 지원을 적극 추진하겠다"고 강조했다.

이날 컨퍼런스는 기조 강연(2개), 토크쇼, 초청 강연(4개) 순으로 구성됐다. 우선 '코로나19 이후의 사회 전망과 로봇의 미래'라는 주제로 열린 강연에서는 로봇, 인공지능 등 신기술 등장에 따른 노동의 변화와 향후 인간·로봇 간 협력적 소통 방안 등이 제시됐다. 다양한 영역에서 로봇 활용이 폭발적으로 확산되는 로봇 대항해 시대에서 로봇의 사회적 수용성을 제고하기 위한 방안에 대한 토론도 이뤄졌다.

