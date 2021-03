[아시아경제 임혜선 기자] 영캐릭터 캐주얼 브랜드 이앤씨가 봄·여름 시즌 상품을 출시했다고 22일 밝혔다.

이앤씨 디자인실 관계자는"올해 봄, 여름 시즌에는 지난 해에 이어 '뉴노멀'에 영향을 받은 패션 트렌드가 지속될 것으로 예상된다"면서 "홈웨어와 근무, 외출복 등의 경계가 허물어지면서 편안함과 다양한 활용성을 강조하고 다양한 색감의 아이템이 대세"라고 말했다. 이엔씨는 2~3월 매출이 전년동기대비 120% 성장했다.

