'충수염' 이재용, 법원에 '부당합병 의혹' 재판 연기 요청

[아시아경제 조성필 기자] 최근 수감 중 충수염으로 수술을 받은 이재용 삼성전자 부회장이 오는 25일 예정된 부당합병·회계부정 의혹 재판을 미뤄달라고 법원에 요청했다.

이 부회장의 변호인은 22일 서울중앙지법 형사합의25-2부(부장판사 박정제)에 재판 절차 진행에 관한 의견서를 냈다. 의견서에는 이 부회장의 건강 상태가 좋지 않아 오는 25일 예정된 첫 공판에 나가기 어렵다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 재판부는 조만간 재판 기일 연기 여부를 판단해 기일 변경이 필요하다고 판단되면 검찰과 피고인 등 당사자들에게 통보할 것으로 보인다.

국정농단 뇌물 사건으로 징역 2년6개월 실형을 확정받고 서울구치소에 수감 중이던 이 부회장은 지난 19일 오후 충수가 터져 삼성서울병원에서 응급 수술을 받았다. 그는 국정농단 사건과 별개로 자본시장법상 부정 거래행위·시세조종 등 혐의로도 기소돼 두 차례의 공판준비기일을 거쳐 첫 공판을 앞둔 상황이었다.

검찰은 삼성그룹 미래전략실이 이 부회장의 경영권 승계를 위해 2015년 삼성물산과 제일모직 합병을 주도하면서 제일모직 주가를 띄우고 삼성물산 주가를 낮추려 거짓 정보를 유포했고, 이 과정을 이 부회장이 보고받고 승인했다고 보고 있다. 반면 이 부회장 측은 합병이 경영상 필요에 의해 이뤄진 합법적 경영활동이었을 뿐이라며 무죄를 주장하고 있다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr