캠코-부산지법, 업무협약 통해 회생기업 재기 지원

[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)가 22일 부산지방법원 종합청사에서 ‘회생기업의 효율적 재기 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 경쟁력은 있으나 금융시장 내 자금 조달이 어려운 법원 회생기업의 재기를 돕기 위해 마련됐다. 앞으로 양 기관은 ▲지원 대상 회생기업의 추천 ▲회생기업에 대한 자금대여 ▲자산매입 후 임대 프로그램 지원 ▲민간 투자매칭 등 경영정상화 지원을 위해 상호 협력한다.

캠코는 채권자 등 이해관계인 협의를 통해 채권 회수 중심이 아닌 경영정상화를 지원하는 방향으로 회생기업을 도울 계획이다. 법원 추천 기업 이외 회생기업에 대한 자체 모니터링을 통해 지원기업을 선제 발굴하는 역할도 담당한다.

이를 위해 자회사 캠코기업지원금융이 시행하는 ‘패키지형 회생기업 금융지원 프로그램’을 강화한다. 해당 프로그램은 캠코, 중소벤처기업진흥공단, SGI서울보증 등이 기술력과 성장 가능성을 갖춘 회생 중소기업에 신규자금 대여와 우대보증을 결합해 공급하는 공동 지원 프로그램이다. 지난해 말에도 52개 기업에 363억원을 지원했다.

문성유 캠코 사장은 “회생기업 중에는 기술력은 우수하지만 회생기업이라는 이유만으로 금융시장으로부터 소외된 기업이 많다”며 “앞으로도 캠코는 법원과 적극 협력해 회생기업의 성공적 재기 사례를 지속적으로 만들어 경제 활력 제고에 기여해 갈 것”이라고 강조했다.

