"급증한 정부부채 인플레 위험 요인"

[아시아경제 조유진 기자] 전례없는 재정정책과 함께 급증하고 있는 정부부채가 인플레이션 위험을 높이는 경제 위험 요인이 될 것으로 전망됐다고 21일(현지시간) 블룸버그 통신이 보도했다.

전미기업경제협회(NABE)가 지난달 22일부터 이달 5일까지 기업인을 상대로 실시한 설문조사에 따르면 패널의 약 60% 이상이 인플레이션 위험이 20년래 가장 높은 수준이라고 답했다. 동시에 정부부채 증가가 우려스러운 수준이라고 답한 패널은 전체의 90%에 달했다.

앞서 3월 미 연방공개시장위원회(FOMC)를 통해 미 연방준비제도(Fed·연준)는 최근 부상한 인플레이션은 기저 효과에 따른 것일 뿐만 아니라 일시적이고 장기적으로 지속될 여지가 없다는 입장을 거듭 밝혔다.

연준은 장기간 완화적인 통화정책을 유지할 것이란 방침을 재확인하면서 인플레이션에 대한 우려는 가라앉지 않고 있다.

조사에 참여한 패널 중 41%는 현재 재정 정책이 "적절하다"고 답했다. 이는 지난해 8월 설문조사 당시(37%) 보다 증가한 수준이다. 나머지 34%는 현재 재정 정책이 "너무 자극적"이라고 답했으며 이는 이전 조사에서 언급한 비율의 2배 수준이다. 이번 설문조사의 모든 응답은 1조9000억달러의 미 경기부양법안이 서명되기 전에 제출됐다.

패널의 3분의 2는 적자 해결을 위해 구조적 변화가 필요하다고 답했으며, 3분의 1이상은 지출을 줄이거나 세금을 인상하는 것을 지지한다고 밝혔다.

