낮에는 사람이, 밤에는 없네 … ‘똑똑한 가게’ 차릴 분 없나요?

경남 김해시, ‘스마트한’ 동네 슈퍼 참여자 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] ‘똑똑한 가게’ 운영해보실 분? 경남 김해시가 ‘스마트슈퍼 육성사업’에 참여할 동네 슈퍼를 23일부터 4월 16일까지 모집한다.

스마트슈퍼는 주간에는 유인, 야간에는 무인으로 운영되는 점포로, 출입 인증 장치·무인 계산대 등 무인 운영에 필요한 디지털 기술과 장비를 기반으로 하는 새로운 동네 슈퍼 모델이다.

시는 소상공인진흥공단의 스마트슈퍼 공모사업에 선정됨에 따라 관내 30개 점포를 스마트 슈퍼로 전환할 수 있도록 지원한다.

신청 자격은 매출 규모 및 상시근로자 규모가 소상공인 기준에 부합, 공용면적을 제외한 점포 매장 면적이 165㎡ 미만, 한국표준산업 분류상 ‘기타 음·식료품 위주 종합소매업(47129)’에 해당하는 점포이다. 직영점형 체인사업 및 프랜차이즈형 체인사업에 해당하는 점포는 제외한다.

시는 희망 점포의 신청을 받아 서류·현장 평가 등을 거쳐 대상자를 확정하고, 스마트슈퍼에 필요한 기술과 장비 도입 비용 일부를 지원할 방침이다.

더욱 자세한 사항은 시청 홈페이지 또는 김해의생명진흥원 알림 마당에서 확인할 수 있다.

