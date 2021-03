[아시아경제 유병돈 기자] 마스크를 쓰지 않고 담배를 피운다며 노인을 폭행한 20대가 경찰에 입건됐다.

서울 양천경찰서는 노인과 말다툼을 하다 주먹을 휘두른 혐의(폭행)로 20대 남성 A씨를 입건했다고 22일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 10시 30분께 양천구의 한 공원에서 70대 남성 B씨를 밀어 넘어뜨린 혐의를 받는다.

A씨는 흡연 중인 B씨에게 가 "왜 마스크를 벗고 담배를 피우느냐"며 폭행한 것으로 알려졌다.

경찰은 조만간 A씨를 불러 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.

