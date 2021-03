미국 실리콘밸리식 벤처대출 도입…혁신스타트업 성장 지원 강화

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 서울 구로에 위치한 IBK창공 구로센터에서 벤처캐피탈 16곳과 함께 ‘혁신창업기업에 대한 투?융자 복합금융지원 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약으로 기업은행은 벤처캐피탈에서 추천한 기업에 미국 실리콘밸리은행식 벤처대출(venture debt)을 지원 할 계획이다. 또 벤처캐피탈과 공동으로 혁신창업기업을 발굴하고 투자·비금융 서비스 등을 제공할 예정이다.

실리콘밸리은행식 벤처대출은 벤처캐피탈 등 기관투자자로부터 투자받은 스타트업에게 대출을 지원하는 방식이다. 벤처기업 입장에서는 후속투자가 이루어지기 전까지 운영자금을 확보할 수 있다는 장점이 있다.

기업은행 관계자는 “선진 투자 및 대출 방식으로 국내 투?융자 복합금융 생태계를 구축해 나갈 것”이라고 말했다.

