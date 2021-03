위례에 대형종합병원 들어선다… 우선협상자에 ‘미래에셋대우 컨소시엄’

SH공사, "5월 사업협약·6월 토지매매계약 체결"

[아시아경제 류태민 기자] 서울주택도시공사(SH공사)는 위례 택지개발사업지구 내 의료복합용지 민간사업자 우선협상대상자로 미래에셋대우 컨소시엄을 선정했다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 위례신도시 내에 의료·업무·상업 등 의료복합타운 조성을 통해 지역주민에게 종합 의료서비스와 생활편의시설 등을 제공하기 위해 추진됐다. 미래에셋대우 컨소시엄은 미래에셋대우와 길 의료재단, 호반건설, 투게더홀딩스, 랜드미 등 5개 기업이 포함됐다.

이들은 종합병원 유치와 산·학·연·병 인프라 구축을 통해 위례신도시의 미래형 자족 기능 체계 구축과 미래의 의료·자연·문화가 공존하는 위례의 친환경 랜드마크 조성 전략 등을 제시했다.

SH공사는 사업자 선정을 위해 지난해 12월 민간사업자를 공모했다. 지난 11일에는 사업신청서를 받아 지난 18일 우선협상자 선정 심의위원회를 진행했다. 해당 부지는 2016년 의료시설용지로 매각을 추진했지만 유찰됐다.

SH공사는 미래에셋대우 컨소시엄과 오는 5월 중 사업협약을 체결하고 6월 중 토지매매계약 체결할 계획이다.

SH공사 관계자는 “미래에셋대우 컨소시엄과 협의해 해당 부지를 예방·진료·치료·관리가 원스톱으로 이루어지는 의료 체계를 구현할 것”이라며 “위례신도시와 인근 지역 주민들에게 종합 의료서비스 제공이 가능한 의료복합타운을 조성할 방침”이라고 말했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr