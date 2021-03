[아시아경제 온라인이슈팀]

트와이스의 미나가 우아하게 운동중인 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

최근 걸그룹 트와이스의 SNS에는 플라잉 요가 자세를 취하고 있는 미나의 모습이 게재됐다.

사진 속 미나는 고난이도의 자세에도 전문가 못지않은 유연성을 과시해 감탄을 자아냈다.

