포스코인터 창립 54주년…주시보 사장 "집단 지성 통해 도약해야"

포스코인터내셔널이 22일 올해 창립 54주년을 맞아 기회와 위기가 공존하는 시대적 전환기에 새롭게 도약해 100년 기업으로 나아가겠다는 메시지를 전했다.

주시보 포스코인터내셔널 사장은 이날 창립기념식 대신 전사원들에게 '임직원에게 드리는 레터'라는 제목의 이메일을 보냈다.

주 사장 "수많은 난관이 있었지만 회사가 끊임없이 성장하고 발전할 수 있던 것은 임직원 여러분이 계셨기 때문이다"며 "시대적 전환기에 임직원의 집단 지성을 발휘해 새롭게 도약한다면 100년 기업이 될 수 있지만, 변화에 대응하지 못한다면 이류 기업으로 전락할지도 모른다"고 당부했다.

또한 ▲위기에 강한 기업 ▲혁신하는 기업 ▲가치를 나누는 기업이라는 기업상을 미래 회사 모습으로 제시했다. 주 사장은 위기에 강한 기업상이란 철강, 에너지, 식량이라는 3개의 핵심 사업을 축으로 수익 창출력을 갖추는 것이라고 설명했다.

또한 혁신하는 기업상은 신모빌리티, 친환경사업, 수소사업 분야에서 가시적인 성과를 이루고, 새로운 분야에서 미래 성장동력을 발굴하는 모습을 뜻한다.

가치를 나누는 기업상과 관련해선 "기업시민 이념을 실천하고 ESG(환경·사회·지배구조)경영을 필수 요소로 삼아 나가는 것"이라고 말했다.

주 사장은 "안전문화 기반 위에서 성장과 혁신이라는 두 마리 토끼를 잡아야 한다"고 강조했다. 주 사장은 중용을 인용해 ‘작은 일도 무시하지 않고, 정성을 다하는 사람만이 나와 세상을 변화시킬 수 있다’를 인용하며 작은 일에도 정성을 다하고 더 멀리 내다보자고 당부했다.

한편, 지난해 글로벌 경기침체에도 매출 21조4724억원, 영업이익 4745억원, 순이익 2295원을 기록한 포스코인터내셔널은 철강, 에너지, 식량 등 핵심사업 외에도 구동모터코아 등 친환경 전기차 부품 및 2차전지 소재, 수소 사업 개발 등을 적극적으로 진하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr