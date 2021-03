김종인 "두 후보 합의 감사…여론조사 보면 단일화는 오세훈" (종합)

吳 후보로 단일화 자신

[아시아경제 이현주 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 22일 서울시장 보궐선거에서 야권 단일화 후보로 오세훈 후보가 된다고 확신했다.

김 위원장은 이날 비대위 회의 후 기자들과 만나 "여론조사를 보면 내가 보기엔 우리 오세훈 후보가 확실하게 단일후보가 된다는 걸 나는 읽을 수가 있다"며 "그 이상의 것에 대해서는 제가 답변할 내용이 없다"고 말했다.

권은희 국민의당 원내대표가 김 위원장 때문에 단일화가 늦어졌다고 하자 "그 사람들이 말하는 그런 유치한 얘기에 대해서 답변을 내가 할 필요가 없다"고 잘라 말했다.

그러면서 오 후보가 무선 전화 100%로 여론조사하기로 한 점에 대한 질문엔 "하도 한 쪽에서 그걸 안 받으면 단일화에 지장 되니깐 받은 건 잘했다"고 답변했다.

회의 전 김 위원장은 오 후보와 안 후보가 용단을 내려 단일화에 합의했다며 두 후보를 치켜세웠다. 그는 "오늘 내일 사이 여론조사의 결과를 가지고 야당 단일 후보가 탄생하게 됐다"며 "두 후보에게 감사하다는 말씀을 드린다"고 말했다.

이어 "이번 서울시장 선거, 부산시장 보궐선거가 우리 정치 사회에 엄청난 의미를 부여할 수 있다"며 "우리 국민 여러분께서 인식을 하시고 이 정부에 대한 어떤 준엄한 심판을 내려줄 것을 저는 기대한다"고 강조했다.

