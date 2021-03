2분기 전기요금 인상 유보…"코로나19 국민 어려움 감안"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부와 한국전력공사가 2분기(4∼6월분) 전기요금을 올리지 않기로 했다. 당초 국제유가 상승 등에 따라 전기요금이 오를 것으로 전망됐지만 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 국민생활의 안정을 위한 조치다.

22일 한전은 올 2분기 연료비 조정단가는 1분기에 이어 1kWh당 -3.0원으로 책정했다고 밝혔다. 올해 첫 도입된 원가연계형 요금제(연료비 연동제) 도입 이후 두 번째 조정이다.

한전은 LNG와 석탄, 유류 등 전기 생산에 들어간 연료비 연동분을 3개월 단위로 전기요금에 반영하는 ‘연료비 연동제’를 올 1분기부터 시행하고 있다. 이에 따라 3개월 단위 연료비 변동분을 반영해 분기별 전기요금 부과기준을 공개하고 있다.

당초 2분기 전기요금은 최근 국제유가와 LNG 가격의 상승분이 반영되면서 인상이 불가피할 것으로 전망됐다. 지난달 두바이유 기준 국제유가는 배럴당 평균 60.89달러로 작년 11월 평균인 배럴당 43.42달러보다 40%가량 올랐다. LNG 가격도 연초 100만BTU(열량단위)당 24달러 선까지 치솟기도 했다. 한전 관계자는 "정부로부터 1kWh당 -3원 적용할 것을 통보 받았다"며 "국제유가 상승 등의 영향으로 연료비 조정단가 조정요인이 발생했지만 지난 겨울 이상한파로 인한 LNG 가격의 일시적인 급등영향은 즉시 반영하는 것을 유보하고, 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 국민생활의 안정을 도모하기 위한 취지"라고 설명했다.

이를 반영한 실적연료비(1㎏당 288.07원)에서 기준연료비(289.07원)를 뺀 변동연료비는 -1.0원이다. 여기에 변환계수를 곱한 연료비 조정단가는 1kWh당 -0.2원이다. 하지만 ‘조정단가가 1원 이내일 경우 직전 조정주기 단가를 적용한다’는 규정에 따라 올 4~6월분 연료비조정단가를 -3원으로 적용했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr