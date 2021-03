동명 인기 웹툰 뼈대…박현진 감독 메가폰

넷플릭스는 박현진 감독의 신작 '모럴센스(가제)'에 배우 서현과 이준영이 참여한다고 22일 전했다. 남다른 취향을 가진 남자와 우연히 그의 비밀을 알게 된 여자의 로맨스를 그린 영화다. 동명의 인기 웹툰을 뼈대로 한다. 서현은 이번 작품으로 첫 영화 주연에 나선다. 직장동료의 비밀스러운 취향을 파악하고 그와 남다른 관계를 이어가는 정지우를 연기한다. 남다른 취향을 지닌 정지후는 뮤지컬 '스웨그에이지: 외쳐, 조선!', 드라마 '제발 그 남자 만나지 마요' 등에 출연한 이준영이 맡는다. 제작은 씨앗필름에서 담당한다.

