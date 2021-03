에스원, 차량관제 솔루션 어린이 통학차량 적용

유비스, 첨단 관제기술·IoT로 차량 실시간 모니터링 확인

에스원(대표 노희찬)은 차량관제 솔루션 '유비스'를 어린이 통학차량에 적용하기로 했다고 22일 밝혔다. 유비스는 첨단 관제기술과 사물인터넷(IoT)을 통해 차량을 실시간 모니터링 할 수 있는 솔루션이다.

에스원 유비스는 어린이 통학차량에 디지털운행기록계(이하 DTG)를 부착, 차량 상태를 모니터링하고 운행경로, 과속여부, 시동 꺼짐 등 운행정보를 실시간으로 확인한다. 이를 통해 과속이나 난폭운전 등 사고유발 요인을 사전 차단해 어린이 통학차량의 안전운전을 돕는다. 한 기업의 경우 공용차에 유비스를 도입하면서 한 해 사고율이 87%에서 7%로 감소하기도 했다.

정부는 올해 1월 어린이 통학차량에 의무적으로 DTG를 설치하도록 도로안전법을 개정했다. 개정된 법에 따라 새롭게 등록하는 어린이 통학차량에는 반드시 DTG를 설치해야 한다. DTG를 설치해야 하는 어린이 통학차량은 10만여대가 넘는 것으로 업계는 추산하고 있다.

에스원은 ▲어린이집 등·하원 알림 솔루션과의 연동을 통한 원스톱 모니터링 서비스 제공 ▲43년 관제노하우를 통한 정밀한 위치 모니터링 ▲전국망 사후관리(A/S) 인프라를 활용한 안정적인 서비스 제공 등을 통해 이 시장을 공략할 계획이다.

우선 에스원은 자녀들이 어린이집에 출석했는지 여부를 확인할 수 있는 '어린이집 등·하원 알림 솔루션'을 지난해 출시한 바 있어 이번에 유비스를 어린이 통학차량에 적용함으로써 어린이의 승하차부터 등하교까지 전 과정을 원스톱으로 모니터링할 수 있게 됐다. 상반기 중 통학차량의 승하차 정보를 스마트폰으로 확인할 수 있는 솔루션을 추가로 제공해 학부모들이 더욱 안심할 수 있도록 도울 계획이다.

보안서비스를 통해 축적된 모니터링 노하우도 강점이다. 유비스는 에스원의 모니터링 기술력과 관제 노하우를 통해 안정적인 위치 추적이 가능하다. BGF리테일, CJ제일제당, SPC그룹, 매일유업, 삼성전자서비스 등 기업들도 이미 에스원의 유비스를 사용하고 있다. 전국 A/S망도 갖추고 있다. 국내 DTG업계는 영세한 사업자들이 많아 A/S망이 부족하거나 폐업으로 인해 관리가 중단된 사례가 적지 않았다. 에스원은 전국 100여개 지사를 통해 안정적인 A/S를 제공한다.

에스원 관계자는 "1월 어린이 통학차량에 DTG 장착이 의무화됨에 따라 관련 솔루션에 대한 수요가 급증할 것으로 전망된다"며 "우리 사회에 안전과 안심의 가치를 전달하는 사회 공익적 기업으로서 앞으로도 우리 자녀들이 안전하게 생활할 수 있도록 다양한 상품과 솔루션을 개발하겠다"고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr