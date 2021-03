애국지사 박기하 선생 별세…향년 93세

[아시아경제 조현의 기자] 소년들의 독립운동 비밀결사조직 '황취소년단'에서 활동한 애국지사 박기하 선생이 20일 별세했다. 향년 93세.

21일 국가보훈처에 따르면 박 지사는 1941년 경기도 이천 장호원에서 황취소년단에 가입해 회계로 활동했다. 황취소년단은 이천에 살던 14명의 소년이 독립운동 목적으로 조직한 비밀결사조직이다.

선생은 이듬해 황취소년원 동료들과 장호원 읍내 곳곳에 '한국독립과 민족단결'을 촉구하는 벽보를 붙인 사건 등으로 체포돼 옥고를 치렀다.

정부는 선생의 공훈을 기려 2004년 대통령표창을 수여했다.

빈소는 분당서울대병원 장례식장 1호실이며, 발인은 23일 오전 8시다. 발인 후 국립대전현충원 독립유공자 제6묘역에 안장될 예정이다.

한편 박 선생 작고로 생존 애국지사는 국내 20명, 국외 3명 등 23명이 됐다고 보훈처는 전했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr