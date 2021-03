속보[아시아경제 임주형 기자] 최근 목욕탕을 통한 코로나19 집단감염이 잇따라 발생하자 정부가 전국 목욕업 종사자를 대상으로 전수검사를 시행하기로 했다.

중앙사고수습본부(중수본)는 21일 정례 브리핑을 통해 '목욕장업 특별방역대책'을 실시한다고 밝혔다.

이에 따라 오는 22일부터 세신사, 이발사, 매점운영자, 관리 점원 등 전국 목욕장 종사자를 대상으로 유전자증폭(PCR) 전수 검사가 실시된다. 확진자가 다수 발생한 지역은 격주 단위로 정기 검사를 시행한다.

