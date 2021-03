[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교는 21일 코로나19로 경제적인 어려움을 겪고 있는 소상공인을 위해 ‘착한 선(先)결제 캠페인’에 동참했다고 밝혔다.

최일 동신대 총장은 강인규 나주시장의 지명을 받아 공공 주도 착한 소비자 운동의 일환인 캠페인에 참여했다.

업무추진비 등을 활용해 지역 소상공인 매장에 일정 금액을 선 결제하고 이후 매장을 찾아 서비스를 이용하는 방식이다.

인증 사진과 홍보 슬로건 문구인 ‘착한 선 결제 소상공인에게 큰 힘이 됩니다’를 SNS, 홈페이지에 게시하고 다음 주자 3명을 지명하면 된다.

최 총장은 “코로나19로 매출이 급감하며 힘들어하는 소상공인들에게 힘이 되길 바란다”며 다음 캠페인 주자로 광주전남연구원, 사립학교교직원연금공단, 나주동신대한방병원을 지목했다.

