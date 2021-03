현 총장과 차기 총장 대내외 호흡 ‘척척’, 대학·사회 위해서라면

동명대 정홍섭 총장·전호환 차기총장 내정자, 소통·협력 꽃 핀다



교통안전챌린지 릴레이 참여, 교내소통 활발 “끼있는 인재 키우겠다”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 정홍섭 총장과 다음 총장이 될 전호환 동남권발전협의회 상임위원이 대학과 사회 발전을 위해 대내외적으로 호흡을 척척 맞추며 소통의 꽃을 피우고 있다.

전 차기 총장 내정자는 최근 정 총장을 지목해 교통안전 캠페인으로 진행 중인 ‘챌린지’ 참여를 추천했다.

정홍섭 총장은 흔쾌히 바통을 이어받았다. ‘어린이보호구역 1단멈춤! 2쪽저쪽! 3초동안! 4고예방!’을 슬로건으로 걸고 행정안전부가 주관하는 어린이 교통안전 릴레이 챌린지에 정홍섭 총장이 지난 19일 참여했다.

챌린지에서 정 총장은 “자동차 2400만대 시대에 부산에서만 연평균 1만2000여건의 교통사고가 발생하고, 이 중 부산 어린이 피해는 300~400건으로 매일 1명 이상 사고를 당한다는 통계가 있다”고 안타까워했다.

정 총장은 “미래 주역들을 안전하게 지켜주는 교통문화가 정착되기를 바란다”며 간곡한 메시지를 전했다.

다음 챌린지는 동의대 한수환 총장, 부산가톨릭대 신호철 총장, 해금광고 이영철 회장으로 바통을 넘겼다.

전호환 동남권발전협의회 상임위원장은 다음 동명대 총장이 될 ‘내정자’이다. 대외적인 챌린지 캠페인 바통은 정 총장에게 이어줬지만, 총장 바통은 정홍섭 총장으로부터 물려받게 된다.

바통을 잇는 교감 속에 두 ‘총장’은 학생 인구수 감소에 따른 대학 위기를 소통과 협력으로 함께 대처해나간다는 생각이 굳건하다. 대학 발전과 운영에 관한 경험·정보 교류 ‘핫라인’이 이미 구축돼 있다.

전 내정자는 동명대 차기 10대 총장 취임 준비를 하며 ‘두잉(Do-ing)인재’ 등을 내세워 많은 교내 구성원들과 매일 만나고 대화하고 있다.

동명대를 10년 내 ‘국내 톱10 강소대학’으로 만드는 것이 그의 목표다.

전 내정자는 “지식전달 위주의 커리큘럼을 최소화하고, 실무에 강한 ‘두잉(Do-ing)인재’를 양성하는 혁신을 실현하는 것이 꿈”이라고 힘있게 말했다.

‘두잉 인재’는 바로 ‘맥가이버’를 뒤쫓는 캐릭터이다. 해결이 어려운 상황에서도 다양한 시도를 하고, 결국 묘책을 찾아내는 ‘맥가이버’처럼 온몸으로 부딪치는 스타일이다.

도전을 즐기며 자신의 한계를 찾아 극복하려는 실천적 인재를 말한다.

전 내정자는 “남이 모르거나 하지 않은 것을 처음으로 밝혀내거나 새롭게 이뤄내는 ‘창발성(創發性)’을 발휘하는 ‘끼’있는 인재를 육성할 계획”이라고 여러 차례 ‘선언’했다.

지난 3월 초 동명문화학원 이사회(이사장 서의택)에서 만장일치로 내정된 전호환 동명대 차기 총장은 공직자윤리위원회 등 남은 행정절차를 거친 뒤 공식 임기를 시작하게 된다.

