수도권 남부 핵심 '오산 운암뜰', 민간 주도 '스마트시티' 주목

[아시아경제 조강욱 기자] 현대엔지니어링과 KT가 '오산 운암뜰 스마트시티' 개발을 위한 공동 협력을 추진한다.

현대엔지니어링은 KT와 '오산 운암뜰 스마트시티 개발 협력'에 대한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 21일 밝혔다.

지난 19일 현대엔지니어링 계동 사옥에서 진행된 체결식은 현대엔지니어링 김창학 대표이사와 KT 신수정 엔터프라이즈 부문장을 비롯한 양측 관계자들이 참석했으며, 향후 협력 방안에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

양 사의 업무협약 주요 내용은 △오산 운암뜰 스마트시티 기본구상 및 개발 협력 △사업 공동 참여 방안 협력 △스마트시티 서비스 확대 방안 협력 △ 도시개발 플랫폼을 활용한 데이터 생태계 구축 △ 생활서비스 인프라 개발 △ 혁신 서비스 개발 협력 등이다.

오산 운암뜰 스마트시티는 현대엔지니어링과 오산시가 공동으로 추진하는 오산 운암뜰 복합단지 조성사업으로 오산시청 동측 일원에 지식산업시설 용지와 공동주택 및 근린생활시설 용지, 복합시설 용지 등을 공급하는 사업이다.

오산시 운암뜰 사업부지는 수도권 남부의 핵심 입지로 평가받고 있으며, 민간과 공공이 함께 스마트시티를 추진하는 대규모 공동 투자 개발사업으로 큰 관심을 받고 있다.

앞서 현대엔지니어링은 지난 2019년 7월 오산 운암뜰 복합단지 우선협대상자로 선정됐다. 이후 지난해 12월 오산시와 현대엔지니어링은 오산 운암뜰 스마트시티 개발 협력을 추진하기 위한 업무협약을 체결했다. 현재는 스마트교육, 스마트 모빌리티, 디지털 트윈 중심의 도시를 구현하기 위한 마스터플랜 수립을 진행하고 있다.

이번 업무협력을 계기로 오산 운암뜰 스마트시티 마스터플랜 수립에 ICT 기업 KT가 참여함으로써 AI, 빅데이터 등 스마트시티에 필수 요소인 데이터 생태계 구축이 더욱 탄력을 받을 것으로 현대엔지니어링 측은 기대하고 있다.

현대엔지니어링 관계자는 "오산 운암뜰 스마트시티는 민간 건설사가 주도하는 제안형 스마트시티 사업의 첫 번째 사업이다. 당사의 스마트시티 디벨로퍼 역량과 KT가 가진 ICT 역량이 오산 운암뜰 스마트시티 개발 협력을 통해 시너지가 발휘될 것으로 기대된다"면서 "오산 운암뜰 스마트시티가 성공적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

