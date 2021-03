김근식 "대깨문·태극기...특히 지독한 '안빠' 사라져야 정치 발전"

[아시아경제 나한아 기자] 김근식 국민의힘 비전전략실장이 "대깨문과 태극기와 안빠가 사라져야만 진보와 보수와 중도가 제대로 자리잡을 수 있다"라며 특히 "안빠가 더 지독하다"라고 정치 열성 팬 조직을 비판했다.

김 실장은 지난 20일 자신의 페이스북에 "민주화 이후 한국 정치의 정상적 발전을 가로막는 가장 대표적인 현상이 바로 '빠(극성팬)'문화"라며 이같이 말했다.

김 실장은 "특정 정치인에 대한 과도한 팬덤현상이 맹목적인 수준으로 고착돼 참과 거짓, 진실과 허위마저 구분 못 하고 광적인 지지로 나타난다"라며 "자신이 지지하는 정치인을 비판하면 논리적이고, 합리적인 논쟁 대신 맹목적이고 광적인 저주와 비난과 욕설을 쏟아낸다"라고 지적했다.

이어 "문빠 박빠보다 규모는 작지만, 안철수에 맹목적 지지와 충성을 보내는 더 지독한 '안빠'들이 존재한다"라고 했다.

그러면서 "이번 (서울시장 야권 후보 ) 단일화 협상에서도 국민의당 요구와 주장에 내가 문제점을 지적하면 합리적 토론과 생산적 논쟁도 없이 저에 대한 인신공격과 비난과 저주만 잔뜩 배설하고 간다"라며 안철수 국민의당 대표 강성 지지층을 비난했다.

또 "여론조사 방식마저도 어제 안 대표의 양보 쇼에도 불구하고 국민의당의 요구 그대로 오늘 최종합의됐다"라며 "안 대표는 양보 코스프레하고 마치 국민의힘이 단일화 발목잡기하는 것으로 몰아갔지만, 결국은 국민의당 요구가 백프로 관철된 것"이라고 덧붙였다.

그는 "사실이 이러한데도 '안빠'들은 국민의힘을 조롱하고 저를 비난한다"라며 "대깨문과 태극기부대에 이어 드디어 안빠들에게도 비난과 저주를 받는 걸 보니, 역설적으로는 힘들지만 옳은 길을 가고 있다는 반증이기도 하다"라고 비꼬았다.

