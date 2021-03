"백화점에 초대형 모델하우스" … 롯데, 체험형 리빙 콘텐츠 확대

코로나 이후 급증한 홈스타일링族 공략 … '인테리어 테넌트' 전략적 육성

[아시아경제 조인경 기자] 롯데백화점이 인테리어업계 1위 한샘과 협업해 체험형 리빙 콘텐츠를 강화한다.

롯데백화점은 오는 25일 경기 부천 중동점에 '한샘리하우스'를, 26일에는 울산점에 지역 최대 규모의 '한샘디자인파크'를 오픈한다고 21일 밝혔다. 각각 1260㎡(약 380평)과 3470㎡(약 1050평) 규모의 초대형 인테리어 테넌트다.

중동점의 경우 최근 5년간 매출 하락세를 보여온 패션의류 구성을 축소하고 인테리어가 완성된 모델하우스를 구현해 최근 집꾸미기에 관심이 많은 소비자들의 이목을 끈다는 전략이다. 1기 신도시로 준공 20~30년을 맞은 부천시 중동 일대 5만5000여가구가 리모델링을 앞두고 있는 만큼 홈퍼니싱에 대한 수요가 늘어날 것이라는 게 백화점 측 기대다.

울산점은 기존 리빙관을 5950㎡(1800평) 규모로 약 70% 확대해 이 중 절반 이상을 프리미엄 토탈 홈 인테리어 서비스가 가능한 한샘디자인파크로 개편한다.

두 매장 모두 실제 아파트 평형대와 동일한 모델하우스를 전시해 리모델링 공사에 필요한 부엌과 욕실, 건자재 등을 한자리에서 직접 체험하며 상담받을 수 있도록 꾸민다. 3D 상담 프로그램 '홈플래너'는 물론 VR체험존을 구성해 고객이 실제로 거주하는 아파트 도면에 맞춘 인테리어를 가상 공간에 재현해 보는 디지털 서비스도 제공한다.

롯데백화점은 향후 이같은 체험형 리빙 컨텐츠를 전국 32개 점포 중 10~13개점으로 확대할 계획이다.

인테리어 테넌트 오픈과 더불어 주변 매장도 새롭게 단장했다. 인테리어를 준비하는 고객이 가전, 가구, 홈데코 등 관련제품을 함께 구매할 수 있도록 하기 위한 전략이다.

프리미엄 리빙 상품을 찾는 고객들이 많아지며 중동점은 이탈리아 가구 '밀로티', 유럽 인테리어 소품 편집숍 '그레이코데', 수입 구스침구 '쉐르단', '휴고보스홈' 등을 새로 선보였다. 울산점은 인기 가구 브랜드 '에이스', '템퍼' 등을 리뉴얼 오픈했다.

롯데백화점은 앞서 지난 2월부터 본점에서 1대1 인테리어 상담을 제공하는 '홈스타일링 컨설팅 서비스'를 운영하고, 노원점에 는 홈퍼니싱 스튜디오와 프리미엄 수입 가구존을 신설했다.

오세은 롯데백화점 생활가전팀장은 "올해 9월 영등포점에 한샘 인테리어 테넌트를 추가로 오픈할 계획"이라며 "인기 리빙 소품을 다양하게 선보일 편집샵과 전문관을 지속적으로 강화할 것"이라고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr