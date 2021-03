북한, 유엔인권이사회서 "중국에 대한 내정간섭 중지해야"

[아시아경제 황윤주 기자] 미국과 중국 간 갈등이 격화되는 가운데 북한이 유엔 인권이사회에서 서방국가를 비판하며 중국을 공개적으로 편들고 나섰다.

20일 북한 외무성 홈페이지에 따르면 한대성 제네바 주재 북한 대표부 대사는 12일 유엔 인권이사회 제46차 회의 연설에서 "일부 나라들이 신장(新疆) 지역과 홍콩 문제를 중국에 대한 내정간섭에 이용하는 것을 중지할 것을 요구한다"고 말했다.

한 대사는 "유엔인권이사회와 인권고등판무관사무소(인권최고대표사무소)가 자기 사업의 행동지침과 함께 유엔 헌장에 명기된 자주권 존중, 영토 완정, 내정 불간섭의 원칙을 철저히 준수하며 특정 나라들을 부당하게 취급하는 정치화되고 차별적인 관행을 중지할 것을 강력히 요구한다"라고 강조했다.

이는 중국의 신장 웨이우얼(위구르) 소수민족 박해와 홍콩 민주화 시위 탄압을 심각한 인권문제로 지적해 온 미국 등 서방국가들을 겨냥한 발언으로 보인다.

서방국가의 인종차별 등 인권 문제에 대한 비판을 쏟아내며 유엔 인권이사회가 변질했다고도 주장했다.

한 대사는 "유엔 인권이사회는 모든 인권 문제를 차별 없이 공정하고 평등하게 다루는 대화 연단으로 창설됐지만, 오늘에 와서는 서방의 이해관계에 따라 인권 문제 논의가 정치화되고 불순한 정치적 목적 실현을 위해 일부 주권국들의 인권상황을 허위와 날조에 근거해 범죄시하는 마당으로 전변됐다"고 지적했다.

이어 "혹심한 인권유린 범죄가 성행하고 있는 서방"이라고 지칭하며 "(서방국이) '인권재판관'으로 자처하며 북조선인권법, 세계인권제재법 2020, 인권과 민주주의를 위한 유럽동맹행동계획과 같은 치외법권적 인권악법을 고안하고 주권국 내정에 대한 간섭을 합리화하는 것 자체가 어불성설"이라고 비판했다.

일본을 향해서는 일제강점기 만행을 언급하며 "전대미문의 반인륜범죄를 감행한 세계 최대의 납치 범죄국"이라고 목소리를 높이고는 일본이 이를 반성하고 보상하기는커녕 재일 한인에 대해 민족차별 정책을 이어가고 있다고 덧붙였다.

이번 한 대사의 발언은 유엔 인권이사회의 북한 인권결의안 채택이 예상되는 가운데 나왔다. 이미 유럽연합(EU)이 결의안 초안을 제출했으며, 정기 이사회가 마무리되는 23일께 채택이 이뤄질 것으로 전망된다.

미국과 중국은 지난 18일 미 알래스카주 앵커리지에서 1박 2일간 고위급 회담을 열었지만 입장차만 확인하며 공동 발표문조차 내지 못한 채 마무리했다.

