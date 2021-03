[아시아경제 서소정 기자] ▲강혜정씨 별세, 남귀현(전 대우그룹 사장)·남선현(전 KBS미디어 사장·전 JTBC 사장)·남상건(전 LG재단 대표)·남상욱(전 삼성전자 런던 사무소장)·남영자·남미숙(경기대 교수)씨 모친상 = 19일 오후 1시, 서울 성모병원 장례식장 13호실, 발인 22일 오전 8시, 장지 강원도 정선군 선영. ☎ 02-2258-5940

