[아시아경제 서소정 기자] ◇ 부사장 승진

▲ 약품사업본부장 이병만 ▲ 생산본부장 이영래

◇ 전무 승진

▲ 해외사업부장 신명철 ▲ 생활건강사업부장 김성수 ▲ 종합병원사업부장 유재천 ▲ 경영관리본부장 김재훈 ▲ 개발부문장 강대식

◇ 상무 승진

▲ 합성신약부문장 안경규 ▲ 의약공정부문장 오상호 ▲ 일반병원사업부장 홍승훈 ▲ 약국사업부장 조민철 ▲ 전략실장 윤태진

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr