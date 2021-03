[아시아경제 서소정 기자] 홍남기 경제부총리는 19일 최근 암호화폐 시장의 과열과 관련해 "가상자산, 암호화폐 분야가 실질적인 가치에 비해서 과열돼 있다"고 말했다.

홍 부총리는 암호화폐 관리 방안을 묻는 더불어민주당 최종윤 의원의 질의에 "(과열은) 문제가 될 수 있다. 경제를 맡은 입장에서 (투자는) 많이 신중해야 된다고 판단한다"며 이같이 밝혔다.

홍 부총리는 이달 시행되는 특정금융정보법과 관련해 "이제는 가상자산을 거래하는 거래소가 거래 내용을 정부에 보고해야 한다"며 "가상자산의 흐름을 파악할 수 있는 시스템이 이제 막 갖춰지는 셈"이라고 설명했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr