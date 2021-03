합천군, 농업창업 단지 실습농장 운영 … 입교생들 작물 재배

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군(군수 문준희)은 2021년도 농업창업 단지 입교생들의 현장 영농 실습 교육을 위해 공동 농장(3000㎡)을 조성, 운영에 들어갔다고 19일 밝혔다.

농업창업 단지는 예비 귀농·귀촌인들의 안정적인 영농정착을 위해 체류 공간 및 각종 영농교육, 실습 프로그램을 제공하는 시설이다.

농업창업 단지 입교생은 농업기술센터의 지도하에 공동농장을 조성하여 감자, 고추, 배추, 무 등 다양한 작물을 심을 예정이다. 또한 표고버섯 지역선도 농가와 함께 표고목 제작 및 균 접종 실습 교육도 진행했다.

입교생들은 "도시에서 마트에서 사먹기만 했던 표고버섯을 우리 손으로 재배해서 먹을 수 있어서 설렌다"라며 "정성들여 키운 작물들은 나중에 수확해서 주위에 자랑도 하고 싶고 동네 어르신들과도 나눠 먹고 싶다"고 했다.

합천군은 입교생들에게 농업인으로서의 자긍심을 찾아주고 농촌에 대한 경험 제공을 위해 영농교육, 현장실습 교육, 선진지견학, 합천군 지역탐방 등 다양한 프로그램을 진행하고 있다.

