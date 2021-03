오세훈·안철수, 동시에 '양보'…"상대방 제안 수용하겠다"

[아시아경제 금보령 기자] 서울시장 보궐선거 단일화를 추진하고 있는 오세훈 국민의힘 후보와 안철수 국민의당 후보가 여론조사 방식을 놓고 서로 '양보하겠다'는 입장을 내놨다. 오 후보는 안 후보가 주장하던 무선전화 100%를, 안 후보는 국민의힘이 강조하는 유선전화 10%를 받아들이겠다는 셈이다.

19일 오후 3시30분 안 후보는 국회에서 기자회견을 열고 "다 수용하겠다"고 밝혔다.

안 후보는 "오 후보가 말한 경쟁력과 적합도를 각각 50%씩 반영하되, 조사 방법도 응답자에게 적합도와 경쟁력 중 한 항목씩만 물어보자는 제안에, 김종인 국민의힘 비상대책위원장께서 추가로 요구하는 유선전화 10%를 포함시키는 것이 (국민의힘) 당의 입장이라고 한다"며 "참 이해하기 어렵다. 그렇지만 그것도 수용하겠다"고 말했다.

이어 그는 "제가 아는 것과 다르다면 김 위원장, 오 후보가 요구하는 것이 무엇인지 구체적으로 말해달라"며 "원하는대로 모두 수용하겠다"고 덧붙였다.

안 후보는 "중요한 것은 단일화를 조속히 성사시켜, 더이상 국민들을 실망시켜드리지 않는 것"이라며 "제가 다 수용해드린다고 했으니 실무협상단 다시 즉시 가동되기를 바란다"고 얘기했다.

오 후보는 오히려 안 후보가 주장하던 무선전화 100% 방식을 수용하겠다는 입장을 냈다. 같은 시각 오 후보는 "서울시장 야권 후보 단일화와 정권교체라는 절대절명의 가치 앞에 제가 양보하고 안 후보 측의 요구를 전격 수용하는 결정을 하려 한다"며 "비록 여론조사의 기본원칙에는 어긋나지만, 안 후보가 제안한 무선 100%를 받아들이겠다"고 발표했다.

오 후보는 "안 후보의 제안을 받아 어제 제가 수정 제시해서 안 후보가 수용했던 안(1개 여론조사기관 적합도 조사, 다른 여론조사기관 경쟁력 조사)"이라며 "이 안에 대하여 유무선 혼합조사가 걸림돌이었는데, 유선을 제외하고 무선으로 조사하는 것을 제가 양보하고 전격 수용하겠다는 것"이라고 강조했다.

그는 또 "이 결정으로 제가 야권 단일 후보로 선택되지 못하는 정치적 손해를 입게 될지도 모른다. 하지만 저는 서울시장을 탈환해 정권교체의 교두보를 마련하라는 국민의 지상명령을 따르겠다"며 "부디 저의 이번 결단이 정권탈환으로 이어지길 간절히 바란다"고 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr