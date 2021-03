靑, "행정관 이하도 투기거래 '0'…의심사례 3건 특수본에 전달"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 행정관 이하 직원과 배우자·직계가족의 토지거래를 조사한 결과 투기 의심 거래가 없었다고 밝혔다. 단 3건의 의심사례는 정부합동특수본부에 전달키로 했다. 별도로 진행된 청와대 경호처 직원 조사에서는 1명이 LH 근무자인 가족과 함께 3기 신도시 인근에 투자한 사례가 적발돼 대기발령 중인 것으로 나타났다.

정만호 청와대 소통수석은 19일 "행정관 이하 전 직원, 배우자, 직계가족의 토지거래 내역을 전수조사한 결과 대통령 비서실과 국가안보실 관계자 중 공적 지위, 또는 정보를 이용한 거래는 없는 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

이번 조사는 비서관급 이상을 대상으로 한 1차 조사에 이어지는 2차 조사다. 1차 조사에 이어 2차 조사에서도 투기 의심 거래가 없는 것으로 밝혀진 것.

투기는 아니지만, 의심사례 3건은 특수본에 전달키로 했다. 정 수석은 "3건의 의심사례가 있어 심층조사를 한 결과, 공적정보를 이용한 투기로는 판단되지 않았다"며 "다만 한 점의 의혹도 없어야겠기에 그 내용을 상세히 공개하고 특수본에 관련사안을 수사 참고자료로 전달키로 했다"고 밝혔다.

의심사례 첫 번째는 1999년 입직한 환경정리담당 기능직원의 사례다. 그는 2018년 5월 신도시 인근 지역에 구입한 실거주 빌라 외에 2017년 4월 주택 한 채를 구입해 2020년 매각했고, 배우자 명의로 2018년 6월 아파트 한 채를 더 구입해 임대했다. 정 수석은 "해당 주택들은 신도시 사업지구 1.5㎞ 바깥에 있는 각각 1억5000만원 미만의 소형주택이고, 본인이 해당 지역에 2007년부터 14년째 거주중이지만 의혹이 없도록 관련 사안을 공개한다"고 말했다.

또 다른 사례는 2019년 12월 정부부처에서 파견나와 근무중인 행정요원의 모친이 2013년 12월경 신도시 인근 토지 111평방미터(㎡)를 매수한 사례다. 단 개발 계획 공람일인 2018년 12월부터 5년 이전에 구입한 것이라 조사 대상은 아니다.

세 번째 사례는 2019년 12월 군에서 파견되어 근무중인 행정관의 부친이 신도시 사업지구 내에 토지 918평방미터(㎡)를 구입한 사례다. 개발계획이 공람일인 2019년 5월로부터 10년 전에 매수했고, 직접 영농중인 토지라 이 역시 투기로 보기 어렵다는 것. 정 수석은 "유일하게 사업지구 내에 속한 토지거래라 공개했다"고 이유를 밝혔다.

한편 대통령 경호처는 직원 본인과 직계존비속 3458명에 대해 별도로 자체 조사를 실시한 결과, 2002년부터 근무했던 직원 1명이 2017년 9월경 LH에 근무하는 형의 배우자 등 가족과 공동으로 3기 신도시 지역 토지 413평방미터(㎡)를 매입한 사실이 확인됐다고 밝혔다. 정 수석은 "지난 16일 확인된 즉시 대기발령 조치하고 명확한 사실관계 확인과 위법성 판단을 위해 특수본에 관련자료를 전달할 예정"이라고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr