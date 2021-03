허성무 창원시장, 특례권한 확보 위한 본격 행보

제2차 지방일괄이양법 올해 내 국회 통과 건의

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장은 19일 김순은 자치분권위원장과 서영교 행안위 위원장을 만나 제2차 지방일괄이양법의 국회 통과를 위한 협조를 당부했다.

허 시장을 비롯해 이재준 고양시장, 염태영 수원시장, 오후석 용인시 제1부시장은 김순은 자치분권위원장에게 4개 특례시가 공동 작성한 건의문을 제출하고, 상반기 내 대도시 특례 사무를 집중적으로 반영해 줄 것을 건의했다.

4개 특례시는 "현재 道 중심의 지방자치제도로는 지역 특성이 반영된 도시발전계획을 세울 수 없다"며 "지역균형발전 기회를 박탈함은 물론 그 피해는 시민들에게 돌아간다"는 점도 공동 건의문에 담았다.

허 시장은 이날 "범정부 차원의 특례시 전담 기구가 없어, 4개 특례시가 중앙부처 및 道와 개별적으로 대응하기에는 한계가 있다"며 부처 간 이견을 조정할 수 있는 전담 기구 필요성에 대해 역설했다.

특히 허 시장은 "모든 권력과 인구가 수도권에 집중된 현실에 특례시의 발전이 국가 균형 발전과 성장을 이끌 수 있는 새로운 길인만큼 특례시 출범을 위해 김순은 자치분권위원장의 적극적인 협력을 부탁드린다"고 말했다.

한편 4개 특례시장은 4월 16일 창원에서 개최되는 전국특례시시장협의회 출범식에 김순은 자치분권위원장과 서영교 행안위 위원장의 참석을 요청해 특례시 출범의 첫걸음을 같이 하는 데 힘을 모아 달라고 부탁했다.

