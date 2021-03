시몬스 침대, 숙면 위해 '15시 이후 낮잠 피하고, 20분 내 잠들어야'

시몬스 침대, '세계 수면의 날' 맞아 수면의 중요성 알리는 인포그래픽 공개

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스는 19일 '세계 수면의 날'을 맞아 숙면의 중요성을 전하는 인포그래픽 '숫자로 보는 침대와 숙면'을 공개했다.

세계 수면의 날은 세계수면학회(WASM)가 건강한 수면의 중요성을 알리기 위한 목적으로 지정한 기념일이다. 2007년 수면연구 R&D센터를 설립한 시몬스 침대는 업계 리딩 브랜드답게 한국인의 체형, 수면습관, 라이프스타일에 대한 지속적인 연구개발과 관련 인식개선 활동을 이어가고 있다.

시몬스는 침대와 수면을 둘러싼 다양한 데이터와 수면 수칙을 담은 이번 인포그래픽을 수면 건강에 대한 인식을 향상 시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시몬스가 연구한 '숫자로 보는 침대와 숙면' 결과를 보면, 한국인의 수면시간은 아직 전 세계적으로 낮은 수준에 머물러 있다. 경제협력개발기구(OECD) 통계 자료에 따르면 한국인의 평균 수면 시간은 7시간 51분으로, OECD 회원국 평균(8시간 22분) 대비 31분이 부족한 최하위권에 속한다. 미국의 평균 수면시간은 8시간 48분, 캐나다는 8시간 40분, 프랑스는 8시간 33분이다.

수면의 양과 함께 주요하게 고려돼야 하는 것은 '수면의 질'이다. 면역력을 높이는데 주요한 역할을 하는 숙면은 우리의 몸이 신체적, 정신적 건강을 유지할 수 있도록 돕는다. 특히 양질의 수면은 인지력과도 밀접한 관계가 있어 업무 효율과 성적에도 큰 영향을 미친다.

국내외 연구에서는 숙면하는 습관을 가진 학생들의 학업 성적이 대체로 높게 나타나거나, 수면 부족이 업무 집중력을 떨어뜨린다는 결과가 확인된 바 있다. 미국 사우스플로리다대학교의 한 연구 결과를 보면 평일 단 16분의 수면 부족이 다음날 판단력과 업무능력을 낮추는 것으로 나타났다.

숙면과 관련해 시몬스 침대는 '1·2·3 수면수칙'을 제안한다. 1은 '15시 이후 낮잠 자지 않기', 2는 '20분 내에 잠들기', 3은 '하루 30분 이상 햇볕 쬐기'라는 의미를 담았다. 침대에 누운 뒤 잠드는 시간을 최소화하기 위해서는 스마트폰과 TV 시청 등은 피해야 하며, 30분 이상 햇볕을 쬐는 것은 멜라토닌 분비를 활성화해 불면증 해소에 도움이 된다.

시몬스 수면연구 R&D를 총괄하는 권오진 시몬스 생산관리 부문 부문장(상무)은 "바쁜 일상 속에서 규칙적인 수면 습관은 간단하면서도 중요한 건강 유지법"이라며 "특히 총 수면시간 중 ‘양질의 숙면’을 취하는 것은 면역력 증진을 비롯한 건강한 삶을 이어가는데 큰 도움을 준다"고 설명했다.

