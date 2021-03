싸이월드 "180억개 데이터 확보…35억원 도토리 환불"

[아시아경제 부애리 기자] 오는 5월 서비스를 재개하는 싸이월드가 180억개의 회원 데이터베이스(DB)를 확보하고 35억원 상당의 '도토리' 환불을 실시한다.

싸이월드Z는 19일 "SK컴즈와 서비스 데이터 이관에 대한 합의서를 체결했다"고 밝혔다. 싸이월드Z는 싸이월드 미니홈피 복구에 본격적으로 나선다는 계획이다.

싸이월드Z는 SKT IDC센터에 보관된 싸이월드 서버를 열었고, 이 안에 사진 170억장, 음원파일 5억1000만개, 동영상 1억5000만개 등 3200만명 회원의 180억개 데이터베이스가 그대로 보존된 것을 확인했다고 밝혔다.

앞서 싸이월드는 SK컴즈와 사용료 체납 등으로 인해 1년5개월째 IDC센터에 있는 서버에 접근하지 못했다.

싸이월드Z는 "SK컴즈와의 합의로 조만간 싸이월드 접속이 가능해질 전망"이라면서 "'아이디찾기' 등 다양한 기능들이 시작될 것"이라고 설명했다.

싸이월드Z는 도토리 환불도 진행한다. SK컴즈는 10년 전부터 누적된 35억원어치의 도토리를 보관했는데, 이번 싸이월드 모바일 서비스 개시와 맞춰 싸이월드Z가 고객들에게 환불을 진행하기로 했다.

앞서 신설법인 싸이월드Z는 임금 체불 정리금액 10억원 등을 지불하고 전제완 싸이월드 대표로부터 서비스 운영권을 인수했다. 싸이월드Z는 상장사 인트로메딕, 스카이이엔엠 등이 모여 설립된 법인이다.

