티웨이항공, 훈련센터 안전체험 일반인 대상 확대

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,945 전일대비 25 등락률 +0.86% 거래량 453,440 전일가 2,920 2021.03.19 10:01 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 일본 라인페이 간편결제 서비스 도입[e 공시 눈에 띄네] 코스피 16일티웨이항공, 800억원 규모 제3자배정 유상증자 close 은 자체 훈련센터를 항공 관련 학과 학생에 이어 일반인들도 연령과 성별에 제한 없이 체험 기회를 확대 제공한다고 19일 밝혔다.

김포공항 화물청사 내 위치한 티웨이항공 훈련센터는 비상탈출, 도어 슬라이드, 응급처치, 객실 서비스, 시뮬레이터 등 다양한 목적별 실습실과 실제 화재가 발생하는 화재 진압실 등 최신 훈련 시설을 갖추고 있다.

티웨이항공은 지난해 10월부터 항공 관련 학과 대학생들을 대상으로 객실승무원 체험 프로그램인 '티웨이 크루 클래스'를 운영하고 있으며 이번 일반 참여자까지 대상 범위를 확대해 진행한다.

크루 클래스 사이트에서는 다음달 9일에 실시하는 베이직 코스 과정을 오는 29일까지 신청받는다. 다음달 15~16일에 걸쳐 진행되는 2일 과정의 인텐시브 코스는 다음달 2일까지 접수 가능하다. 인텐시브 코스란 베이직 코스에 심화된 안전 체험, 취업 멘토링 등의 과정이 추가로 제공되는 프로그램이다.

티웨이항공 관계자는 "실제와 유사한 환경에서 수준 높게 항공 안전에 대한 체험을 해볼 수 있는 좋은 기회를 보다 많은 분들께 제공하고자 한다"라며 "향후 어린이나 청소년들을 대상으로 하는 안전과 서비스 체험 등 교육 기부 사회공헌 활동도 진행할 계획"이라고 말했다.

