◇ 서기관 승진

▲ 차관실 김해인 ▲ 법무관리관실 오병세 ▲ 기획관리관실 강정화 ▲ 기획관리관실 김지형 ▲ 정보화기획관실 박신영 ▲ 정책기획관실 이갑준 ▲ 인사기획관실 최효진 ▲ 보건복지관실 이상선 ▲ 보건복지관실 이지은 ▲ 군수관리관실 엄혜선 ▲ 군사시설기획관실 한초이

◇ 기술서기관 승진

▲ 계획예산관실 이수진

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr