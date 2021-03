[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 엠에프엠코리아=운영자금 60억원 조달을 위해 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정. 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%, 0%.

◆ 씨케이에이치=운영자금 6억7900만원 조달을 위해 해외 기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정. 표면이자율 0%, 만기이자율 5%.

◆ 톱텍=2차전지모듈라인 공급계약을 체결. 공시 관련 내용은 계약 상대방의 영업비밀 보호 요청으로 오는 7월 1일까지 공시 유보.

◆ 청보산업=공장 효율화를 위한 이전배치 및 이전을 통한 재무구조 개선을 위해 주식회사 세고스에 111억원 규모로 인천광역시 남동구 건물을 양도하기로 결정.

◆ 피씨엘=운영자금 조달을 위해 30억원 규모의 유상증자 결정

이민지 기자 ming@asiae.co.kr