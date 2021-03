[아시아경제 구은모 기자] 이재현 CJ그룹 회장이 지난해 그룹의 대표 기업인 CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 417,500 전일대비 4,000 등락률 -0.95% 거래량 45,947 전일가 421,500 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 CJ제일제당, '고메 바삭쫄깃한 탕수육' 출시 [클릭 e종목]"CJ제일제당, 1분기 실적 기대치 부합 전망"CJ제일제당, 비비고 생선구이 생산 인프라 2배 확대 close 에서 28억여원의 보수를 받은 것으로 나타났다.

CJ제일제당은 18일 사업보고서를 통해 이 회장이 지난해 26억9200만원의 급여와 1억800만원의 상여를 받았다고 공시했다.

CJ제일제당은 "이사회 승인을 받은 임원 규칙에 따라 역할 책임의 크기, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려했다"고 설명했다.

손경식 CJ그룹 회장은 34억1400만원의 급여와 68억500만원의 상여를 받아 총 102억2100만원에 달하는 보수를 받았다.

