"피해자에 머리 숙여 사과"…'피해호소인' 논란 고민정, 박영선 캠프 대변인 사퇴

[아시아경제 허미담 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 피해자에게 '피해호소인'이란 표현을 써 2차 가해 논란을 빚었던 고민정 더불어민주당 의원이 18일 박영선 서울시장 후보 대변인직에서 사퇴하겠다고 밝혔다.

고 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "어떻게 해야 피해자의 아픔을 치유해 드릴 수 있을까 지난 몇 개월 동안 끊임없이 고민해 왔다"며 "한 사람의 여성으로서, 여성 정치인으로서, 엄마로서 함께 보듬어야 할 아픔을 어떻게 위로할 수 있을까 고민하며 숱한 날들을 지내왔다"고 말문을 열었다.

그는 "어떤 시점에, 어떤 방식으로 미안함을 전해야 할까 늘 전전긍긍했다"며 "하지만 오늘 이렇게 말씀드립니다. 저의 잘못된 생각으로 피해자에게 고통을 안겨드린 점 머리 숙여 사과드린다"고 했다.

이어 "피해자의 일상이 회복될 수 있기를, 이 괴로운 날들 속에서 벗어날 수 있기를 간절히 바란다"며 "직접 만나 뵙고 진실한 마음 전할 수 있기를 바란다"고 말했다.

앞서 박 전 시장 성추행 사건 피해자는 전날 기자회견을 통해 "(민주당은) '피해호소인'이라는 명칭으로 피해 사실을 축소·은폐하려 했다"며 "지금 선거캠프에는 내게 상처 줬던 사람들이 많이 있다. 사과를 하기 전에 사실에 대한 인정과 후속 조치가 있어야 한다"고 지적했다.

이어 "저를 '피해호소인'으로 명명했던 의원들이 직접 사과하도록 박 후보가 따끔하게 혼냈으면 좋겠다"며 "또 그 의원들에 대한 당 차원의 징계가 있어야 한다"고 했다.

