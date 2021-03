한국석유공사, 올해 사회공헌 활동 닻 올려

사회적 거리두기 속 지역상생·나눔 문화 추구



전문봉사단체 연계 비대면 봉사 프로젝트로 업그레이드

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 석유공사가 올해 공공기관으로서의 사회 공헌 프로그램 가동이 본격적으로 닻을 올렸다.

한국석유공사(사장 양수영)는 지역 상생과 협력의 나눔 문화 구현을 위한 ‘21년도 사회공헌 프로그램’을 가동한다고 18일 밝혔다.

석유공사는 코로나19에 따른 사회적 거리두기 상황에서 지역사회 상생발전에 중점을 둔 사회공헌 활동을 펼칠 계획이다.

또 한 단계 업그레이드해 전문봉사단체와 연계를 통한 비대면 봉사 프로그램도 활성화한다는 계획이다.

먼저 석유공사는 코로나19 위기 극복을 위해 임직원 임금반납분 등을 활용해 지역 소상공인과 코로나19 취약계층에 대한 방역물품 지원과 맞춤형 컨설팅을 지원한다.

또한 지역특산물 팝업스토어 운영 등 신규 프로그램도 진행해 지역공동체 복원에 앞장설 계획이다.

공사 사업과 관련된 3대 핵심영역에 대한 사회공헌 활동에도 방점을 뒀다.

에너지(혹서기 냉방용품·혹한기 에너지 바우처 지원), 안전·환경(안전취약계층 안전용품 지원 등), 장애인·다문화(장애학생 진로직업 훈련 지원 등) 부분에 집중할 계획이다.

석유공사는 유관기관과 전문봉사단체와 협업해 지역 상생발전도 추진한다. 울산 중구청과는 혁신도시 빛거리 조성사업 등이 예정돼 있다. 전국 9개 지사도 지역별 특성에 맞는 사회공헌사업을 연중 발굴해 지원할 계획이다.

석유공사 관계자는 “지역사회와 공존·번영할 수 있도록 항상 노력하고 있다”며, “올해도 코로나19 극복과 지역사회를 위한 나눔 활동을 지속해서 전개해 나갈 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr