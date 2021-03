합천군, 순국선열 희생정신 3.1독립만세운동 기념식 개최

독립만세운동의 정신을 되새기는 계기 가져



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 3·1 독립운동기념탑 광장에서 독립유공자 유족과 보훈단체장, 군 관내 주요 기관장이 참석한 가운데 '3·1 독립만세운동 기념식'을 18일 개최했다고 18일 밝혔다.

격년으로 열리는 이번 행사는 시가 행렬과 만세운동 재현행사 등 대규모로 개최하던 예년과 달리, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 예방을 위해 규모를 최소화했다.

이에 따라 이날 행사는 순국선열에 대한 묵념과 헌화·분향 등 독립만세운동의 정신을 기리기 위한 기념식 위주로 경건하게 진행됐다.

합천의 독립만세운동은 기미독립선언서가 발표된 1919년 합천 출신 인사들이 독립선언서를 고향으로 가져오며 촉발됐다.

3월 18일 삼가 만세시위를 시작으로 4월 초까지 13회에 걸쳐 전개되었던 합천의 독립운동은 참여 인원만 수만 명에 달하는 등 지방의 3·1운동 중 가장 치열했던 것으로 평가받는다.

문준희 군수는 “코로나19라는 국가적 위기상황 극복을 위해 예년과 달리 간소한 기념식으로 진행되어 아쉬운 마음이지만 이번 기념식으로 순국선열의 희생정신을 기리고 군민들로 하여금 독립만세운동의 숭고한 정신을 되새기는 계기가 됐으면 하는 바람이다”고 말했다.

