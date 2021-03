김남국 "오세훈, 부동산 비리 LH 임직원과 닮은꼴…뻔뻔함 여전"

[아시아경제 허미담 기자] 김남국 더불어민주당 의원은 18일 서울 내곡동 땅 투기 의혹이 불거진 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 향해 "36억 원 셀프 보상받은 오 후보와 부동산 비리 한국토지주택공사(LH) 임직원은 완전 '닮은꼴'"이라고 비판했다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "차이가 있다면 오 후보는 거리낌없이 대놓고 해먹은 것이고, LH 직원은 몰래 했다는 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "오 후보만큼 뻔뻔해야지 '큰 도둑'이 될 수 있다"며 "(오 후보의) 해명 역시 거짓으로, 그 뻔뻔함은 여전한 것 같다"고 지적했다.

앞서 오 후보는 서울시장 재임 시절 가족의 내곡동 땅이 국민임대주택단지로 지정되면서 36억원의 보상금을 받았다는 의혹을 받았다.

이에 대해 오 후보는 내곡동 땅이 시장 취임 전인 2006년 노무현 정부 때 국민임대주택 예정지구로 지정됐다고 반박해왔다. 하지만 지구 최종 지정은 오 후보가 시장 재직 때인 2009년 이명박 정부 때로 드러나 '거짓 해명' 논란이 일었다.

이를 두고 김 의원은 "상식적으로 시장이 어떻게 이런 중요 사업의 내용을 모를 수가 있겠는가. 당연히 수시로 보고 받았을 것"이라며 "그 사업으로 우리 집이 36억 원을 보상받게 된다면 이것 역시 사전에 알고 있었을 것으로 생각한다"고 했다.

이어 "그렇다면 직접적인 이해충돌사안으로 사전에 회피했어야 하는 것 아닌가. 이것이 기본 상식"이라며 "그럼에도 만약 오 후보가 계속해서 아니라고, 몰랐다고 발뺌한다면, 이건 거리에서 '내가 바로 그 유명한 조수진이오'라고 외치는 꼴이다. 얼마나 부끄럽고 창피한 일인가 생각만 해도 얼굴이 화끈하다"고 일갈했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr