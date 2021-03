안철수, 경쟁도+적합도 여론조사 전격수용…"불합리하지만 받겠다"

오세훈 국민의힘 서울시장 후보 제안 수용 입장

국민의힘 오 후보에 협상 전권 부여해야

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 서울시장 후보는 18일 "오세훈 국민의힘 후보가 오늘 아침 수정 제안한 여론조사 방식을 전적으로 수용하겠다"고 밝혔다.

안 후보는 이날 19일 예정된 여론조사를 통한 야권 후보 단일화 합의가 결렬된 것과 관련해 긴급 성명을 통해 "실무협상단은 (오 후보의) 제안한 내용이 불합리하다며 여러 문제점을 지적했지만 저는 대의를 위해서 수용하겠다"고 말했다.

그는 "방금 사무총장으로부터 단일화 협상단 논의를 통한 합의가 더 이상 어려워 각각 후보 등록이 불가피하다는 보고를 받았다"면서도 "촉박하겠지만 아직 시간은 있다고 생각합니다. 마지막 협상의 끈을 놓지 않겠다"고 밝혔다

안 후보는 "국민의힘도 오 후보 의견을 존중하고 오 후보에게 전권을 맡겨주시면 고맙겠다"며 "어떻게 해서든지 야권후보 단일화를 이루는 것이 범야권 모든 지지자 분들에 대한 정치적 도리라고 생각한다"고 밝혔다.

앞서 정양석 국민의힘 사무총장과 이태규 국민의당 사무총장은 후보 단일화와 관련해 "오늘 여론조사를 마치고 내일 단일후보가 등록하는 약속을 지키기 어렵게 됐다"며 "물리적으로, 정치 상황적으로 어렵게 됐다. 그럼에도 단일화 끈을 놓지 않고 노력해나가겠다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr