경남도, 화이자 백신 접종 모의 훈련

4월 1일부터 75세 이상 화이자백신 접종

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 18일 지역예방접종센터(창원시 마산실내체육관)에서 화이자 백신 접종 모의훈련을 실시했다.

경남도는 4월 1일부터 75세 이상 어르신들을 대상으로 화이자 백신 접종을 시행한다.

모의 훈련에는 훈련 참가자 54명과 경남도, 도의원, 18개 시·군 등 총 100여명이 함께 참여했다.

박정열 경상남도의회 문화복지위원장과 허성무 창원시장은 직접 접종자로 참여해 예방 접종 준비사항을 점검했다.

모의 훈련은 실제 접종자 40명을 가상해 접종 준비 시연, 모의 접종 훈련, 이상 반응 대응 훈련 순으로 진행됐다. 훈련 참여자들은 실제와 같이 접종자와 의료진 역할을 맡았다.

접종자는 예방접종센터 입구에서 발열체크 후 예진표를 작성하고, 의사 등 의료인력은 예진표를 바탕으로 접종대상자의 건강상태 확인 후 접종여부를 결정한다.

모의 접종 훈련에 앞서 화이자 백신 해동, 희석 등 접종 준비 시연이 있었다.

모의 접종 훈련 후에는 이상 반응 환자가 발생했을 때 초기 응급 조치 후 구급차로 응급실까지 이송하는 이상 반응 대응 훈련이 진행됐다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr