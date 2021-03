[아시아경제 이관주 기자] 최영애 국가인권위원회 위원장이 18일 미얀마 상황에 대한 국제 인권기구의 적극적 대응을 촉구하는 서한을 세계국가인권기구연합(GANHRI)과 아태지역 국가인권기구포럼(APF) 의장에게 보냈다.

최 위원장은 APF 부의장이자 GANHRI 집행이사회 위원을 맡고 있다.

최 위원장은 서한을 통해 다수의 희생자가 발생하고 있는 미얀마 상황에 우려를 표하고, 국가인권기구연합 차원에서의 대응을 요청했다. 또 과거 5.18 민주화운동의 역사적 경험을 공유하고 현재 미얀마 민주화 운동에 대해 국제사회의 연대와 지지 표명, 미얀마 민주주의 회복과 시민들에 대한 인권 탄압 중단을 위해 목소리를 높일 것도 촉구했다.

인권위는 "향후 국제사회와 협력과 연대 속에서 미얀마의 중대한 인권위기가 극복될 수 있도록 계속 노력할 것"이라고 밝혔다.

