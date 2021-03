전화걸면 홈페이지로…SKT, 직관적 소통창구 '다이얼링크' 출시

정보취약계층 위한 공공서비스

쇼핑몰 홍보·마케팅 채널로도 활용

[아시아경제 차민영 기자] 80대 고령의 어르신 등 정보취약계층이나 쇼핑몰 고객센터 이용이 어려웠던 고객들이 손쉽게 정보 안내를 받을 수 있는 '다이얼링크' 서비스가 나왔다.

SK텔레콤은 '다이얼링크' 출시를 기념해 세종시, 11번가 등과 우선적으로 서비스를 선보였다고 18일 밝혔다.

세종시는 다이얼링크를 저시력자, 키보드 사용이 익숙하지 않은 사용자 등 정보취약계층의 어려움을 개선하는 서비스로 활용하기로 했다. 전화 다이얼에서 '044*'를 입력 후 통화버튼을 누르면 즉시 세종시 웹 페이지로 연결된다. 접속한 웹 페이지 상단에는 코로나19 홈페이지와 세종시청 홈페이지가 보이고 빠른 민원, 체육시설 통합예약 시스템 등을 한 눈에 볼 수 있다.

11번가는 ‘다이얼링크’를 상품 구매 고객들의 문의를 빠르게 해결할 수 있는 또 하나의 고객 지원 채널로 활용한다. 전화 다이얼에서 '11*'를 입력 후 통화버튼을 누르면 바로 11번가 고객센터 웹 페이지로 연결된다. 어플리케이션(앱)을 다운로드받고 고객센터 페이지를 찾아가 로그인해야 했던 복잡한 경로를 간소화했다.

11번가처럼 일반 기업들은 다이얼링크를 통해 숫자 기반으로 브랜드를 홍보할 수 있을 뿐만 아니라 대표 연락처에 다이얼링크 서비스를 적용해 홍보 채널로 활용할 수 있다. 온라인·홈쇼핑 판매업체들도 고객 접근성과 구매율을 높일 수 있는 마케팅 채널로도 활용할 수 있다.

다이얼링크 서비스는 통신사 관계없이 안드로이드폰에서는 모두 이용 가능하며, iOS 사용자의 경우 문자 메시지로 웹링크를 전달받는다. SK텔레콤 고객만 이용 가능하다.

이용익 SKT Cloud 사업개발담당은 "이번 다이얼링크 서비스를 통해 기업은 새로운 방식의 마케팅을, 공공기관 및 지자체는 정책활동, 공공서비스 안내 등의 소통을 강화할 수 있게 됐다"며 "조만간 다이얼링크를 개인도 이용할 수 있도록 확대하는 등 다이얼 키패드에서 웹 환경까지 모든 국민들을 연결하는 서비스로 확장하겠다"고 말했다.

